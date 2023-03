Bryan Heynen et Mike Trésor affectés par leur non-sélection ? Wouter Vrancken réagit

Le KRC Genk a partagé l'enjeu ce vendredi soir au Cercle de Bruges (1-1) en ouverture de la 30ème journée de Jupiler Pro League.

"Très brièvement, il s'agit d'un résultat correct", a déclaré l'entraîneur Wouter Vrancken lors de la conférence de presse. "La première mi-temps était pour le Cercle et la deuxième mi-temps était pour nous. Je suis déçu de la combativité en première mi-temps, car elle n'était pas au rendez-vous", a déclaré l'entraîneur de Genk à l'adresse de ses joueurs.

Le Cercle a dominé toute la première mi-temps en se montrant plus tranchant dans les duels. Genk ne s'est pas montré à la hauteur et n'a pas réussi à se procurer la moindre occasion. "En deuxième mi-temps, nous avons beaucoup mieux joué. C'est juste dommage de commencer la première mi-temps de cette manière, parce qu'il y aurait pu y avoir plus", réalisait Vrancken.

"Lorsque vous jouez contre le Cercle, il s'agit de gagner des duels et de récupérer des deuxièmes ballons. Ils jouent très verticalement. En première mi-temps, nous n'y sommes pas parvenus, mais en deuxième mi-temps, nous y sommes parvenus".

La non-sélection de Heynen et Trésor pour les Diables Rouges n'est pas remise en cause

La non-sélection de Bryan Heynen et Mike Trésor a été la mauvaise nouvelle du jour à Genk. Il ne fait aucun doute que cette nouvelle a été durement ressentie, mais l'entraîneur Wouter Vrancken l'a relativisée. "Je ne pense pas que cela ait affecté leur jeu. Mike (Trésor) a essayé d'apporter des solutions en première mi-temps. Je ne pense pas qu'il ait joué différemment de d'habitude. Bryan (Heynen) a également fait un bon match".

Pour Genk, qui reste à 2 contre 9 après un nouveau match nul, la trêve internationale sera certainement utile. "Je pense que c'est une bonne chose pour moi et pour les garçons de se retrouver dans un environnement différent ou de pouvoir s'échapper pendant quelques jours. C'est toujours agréable. Après cela, nous nous remettrons en route à toute vapeur", a conclu Vrancken.