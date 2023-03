Jupiler va soutenir l'Horeca diffusant la Pro League avec une action spéciale !

Eleven, diffuseur officiel de la Jupiler Pro League, va rendre la diffusion des rencontres plus chère dans les bars et cafés. Une initiative qui pousse la marque Jupiler à réagir.

À partir du mois d'avril, les établissements HORECA diffusant les rencontres de la Jupiler Pro League vont devoir s'acquitter d'une redevance supplémentaire pour y être autorisés. C'est une décision prise par Eleven Sports, diffuseur de la Pro League en Belgique.

Mais Jupiler, sponsor de notre championnat, ne voit pas d'un bon oeil cette initiative qui va frapper de plein fouet les établissements de l'HORECA. "En tant que sponsor nominatif du football de première division en Belgique, Jupiler veut aider les bars au cours des deux prochains mois en remboursant une partie des frais d'abonnement", lit-on dans un communiqué.

Pour ce faire, le public pourra venir en aide aux cafetiers en achetant de la Jupiler. "Pour chaque Jupiler ou Jupiler 0,0% de 25 cl commandée en avril et mai dans le secteur de la restauration les jours de match de la Jupiler Pro League, Jupiler reversera 25 centimes d'euro au café".

Une mesure plus que symbolique

"Le football est le sport le plus populaire en Belgique et Jupiler est du côté des supporters fidèles depuis des décennies. C'est pourquoi nous voulons faire quelque chose pour les bars qui diffusent le football belge", a déclaré Josse Peremans, directeur marketing chez Jupiler. "Par cette action, nous voulons montrer notre soutien au secteur Horeca tout en veillant à ce que les fans de football puissent profiter des matchs dans leur bar préféré.”

La promotion est valable dans tous les bars en Belgique qui servent Jupiler et travaillent avec la plateforme TaDa, l'ancienne plateforme BEES. Les bars peuvent s'inscrire sur la plateforme et bénéficier de cette promotion jusqu'à la fin de la saison de football. Les consommateurs n'ont plus qu'à commander leur Jupiler via un QR code, et Jupiler s'occupe du reste. Toutes les informations sur cette promotion sont disponibles sur Horecasupport.