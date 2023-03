L'Union s'est faite une raison concernant Victor Boniface

Les vice-champions savent qu'ils perdront probablement leur attaquant nigérian cet été. L'Italie est en pôle position.

Arrivé à l'Union en début de saison, Victor Boniface semble déjà proche du départ. Ses performances de haute qualité, notamment sur la scène européenne (5 buts et 2 passes décisives depuis le début de la campagne d'Europa League - il avait aussi inscrit 5 buts en 4 matchs de tours préliminaires de Ligue des Champions avec Bodo/Glimt) lui ont logiquement attiré les louages de grosses formations européennes.

Selon les informations de L'Avenir, la Série A se déchire pour l'attaquant de 22 ans, à tel point que le futur champion Naples, mais aussi l'AC Milan et la Lazio Rome seraient très intéressées par ses services. En outre, des représentants de clubs de Premier League et de Ligue 1 auraient déjà scouté Victor Boniface au Parc Duden.

Vers un montant record

Acheté pour 2M€, Victor Boniface devrait permettre à l'Union Saint-Gilloise de réaliser une plus-value record. On se doute d'ailleurs qu'il deviendra la vente la plus chère de l'histoire du club, devant Deniz Undav et ses 7M€. Du côté du Joseph Marien, on se serait d'ailleurs fait une raison. Conserver Boniface ne serait-ce que quelques mois supplémentaires relève de l'impossible.