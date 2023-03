Antonio Conte a laissé un message d'adieu

Le technicien italien a été limogé hier par les Spurs après son énorme coup de gueule.

Limogé par Tottenham, Antonio Conte a quand même laissé un message d’adieu dans lequel il a tenu à saluer ceux qui l’ont soutenu pendant son passage chez les Spurs.

"Le football c'est de la passion. J'aimerais vivement remercier tous ceux chez les Spurs qui ont apprécié et partagé ma passion et ma façon intense de vivre le football en tant qu’entraîneur. Une pensée particulière pour les supporters qui m’ont toujours montré du soutien et de la reconnaissance, ça a été inoubliable de les entendre chanter mon nom. Notre parcours ensemble est terminé, je vous souhaite le meilleur pour l'avenir", a écrit le technicien italien sur Instagram.