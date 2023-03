Jonathan David évoque l'apport de Paulo Fonseca

L'actuel co-meilleur buteur de Ligue 1 se régale sous les ordres de Paulo Fonseca du côté du LOSC.

Jonathan David dit avoir progressé sous les ordres de Paulo Fonseca depuis l'arrivée du technicien portugais sur le banc de Lille l'été dernier.

"Il m’a appris à vite venir entre les lignes et à aider les milieux pour combiner, mais aussi trouver la profondeur", a confié l’international canadien dans un entretien accordé à Winamax. "En fait, je dois avoir ce déclic de quand je dois aller vers l’avant et quand je dois revenir dans le milieu, toujours avoir un contact avec mes milieux. Je dois être polyvalent et savoir être bon par rapport à l’adversaire. En dehors du terrain, il ne veut pas se prendre la tête et on peut rire avec lui, il fait bien la différence", a conclu l'ancien joueur de La Gantoise.