Le Standard de Liège attend le retour de trois internationaux

Ce samedi soir (20h45), le KV Ostende reçoit le Standard de Liège lors de la 31ème journée de Jupiler Pro League.

Toutefois, trois joueurs ne sont pas encore rentrés à Liège après cette trêve internationale. "William (Balikwisha), Bope (Bokadi) et Kostas (Laifis) ne sont pas encore rentrés. Ils arrivent seulement ce jeudi après-midi et s'entraîneront à partir de vendredi", a confié Ronny Deila en conférence de presse. "Je suis habitué à ce genre de situation, mais ce n'est jamais idéal. J'ai hâte de discuter avec eux pour voir si tout est ok. Ils ne sont pas blessés et devraient être aptes à jouer à Ostende malgré leurs longs déplacements (Mauritanie et Arménie). Bokadi et Laifis ont joué l'intégralité des deux rencontres, mais ils ont assez d'expérience pour enchaîner. Balikwisha a disputé 28 minutes pour son premier match avec la RDC, mais est resté sur le banc lors de la seconde rencontre. C'est une bonne chose pour nous car il a déjà beaucoup joué cette saison avec nous", a souligné le T1 des Rouches.

Deux joueurs sont indisponibles pour affronter les Côtiers. "Leandro Kuavita s'est blessé au niveau du genou en sélection par contre tandis qu'Ibe Hautekiet est indisponible pendant une semaine car il lui est interdit de prendre part aux entraînements collectifs avant d'éviter tout contact. On lui a posé une broche au niveau du pouce", a expliqué le technicien norvégien. Barrett Laursen (problèmes privés) n'est pas encore rentré du Danemark.