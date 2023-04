🎥 La boulette monumentale du gardien de Dortmund face au Bayern

Gregor Kobel, le gardien du Borussia Dortmund, s'est rendu coupable d'une trÚs grosse bévue face au Bayern Munich, dans la rencontre au choc de Bundesliga.

Sans Thomas Meunier, Dortmund affronte le Bayern de Munich ce samedi. Les hommes d'Edin Terzic, leaders devant les Bavarois, ne peuvent pas perdre s'ils veulent garder leur première place en Bundesliga.

Malheureusement pour le BVB, la première de Thomas Tuchel sur le banc du Bayern semble bien se passer, puisque les locaux mènent actuellement 3-0 à la mi-temps.

Les Borussen n'ont pas été aidés par leur gardien, Gregor Kobel, qui a totalement loupé sa sortie après une passe longue d'Upamecano. Le ballon est passé au-dessus de son pied et a tranquillement terminé sa course au fond du but...