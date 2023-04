Pas de mauvaise blague pour le Standard qui assure presque le top 8

Le top 4 reste à portée, mais le Standard voulait aussi éviter de regarder derrière en cas de mauvais résultat. C'est chose faite : une victoire à Ostende, et les Rouches sont solides 5es.

L'autoritaire victoire de La Gantoise à Seraing a laissé peu de doutes : il faudrait un tremblement de terre pour que la 4e place échappe aux Buffalos...mais le Standard se doit d'y croire. Car c'est aussi en y croyant que les Rouches regarderont devant et pas derrière, où le top 8 n'est pas encore assuré mathématiquement.

Les Rouches se rendent eux aussi chez un candidat à la relégation, mais le KV Ostende est réputé pour être très difficile à manier. Le pressing haut des Côtiers est en place en début de mach...mais rapidement, le Standard en profite. Aron Donnum et Philip Zinckernagel se promènent côté gauche.

Donnum trouve d'abord Balikwisha d'un geste subtil et Ndicka sauve les meubles sur la ligne (6e) ; le Norvégien récidive, s'offre un récital côté gauche et centre, Noah Ohio reprend acrobatiquement et Barac ne peut que pousser le ballon dans ses propres filets (7e, 0-1).

Le Néerlandais ne se voit pas accorder le but, mais qu'à cela ne tienne : il est lancé en profondeur par Zinckernagel quelques minutes plus tard et cette fois, ne laisse aucun doute (12e, 0-2). Bodart boxe un premier ballon sur un centre ostendais, mais il n'y en a que pour le Standard : Marlon Fossey, intenable depuis le début du match, plante le 0-3 sur corner d'une tête plongeante (20e).

Il n'y aurait plus dû y avoir de match mais pour une raison inexplicable, le Standard va laisser le KVO se remettre un peu dans le match. Arase est aussi à la ramasse derrière qu'il amène le danger devant, Sakamoto en profite presque à deux reprises mais se heurte à Bodart. Sur un débordement de Ndicka qui roule Dussenne dans la farine, Kelvin Arase va cependant relancer un peu l'intérêt de la rencontre (1-3, 40e).

En seconde période, Ostende semble montrer la même urgence et pousse pour mettre les Rouches sous pression. Mais Osaze Urhoghide va balancer tous ces efforts par la fenêtre : son tacle bien trop rude à l'encontre de Zinckernagel est logiquement sanctionné d'un rouge (60e).

Autant dire que le match ronronnera alors pendant une demi-heure. Le Standard tirera à peine au but, se contentant de gérer même si Donnum frappe dans le petit filet (73e), puis Bokadi dans les étoiles (78e). Alors que tout espoir a disparu pour Ostende, Stipe Perica, monté au jeu, perdra un ultime face-à-face avec Hubert (85e). Osher Davida, lui aussi entré avec des intentions très positives, pensera fixer le score à 1-4 dans les (longs) arrêts de jeu mais est signalé hors-jeu (90e+4), pour le détail cependant.

Avec cette victoire, le Standard met les choses au clair : pas question de laisser le top 8 s'échapper dans un éventuel scénario catastrophe. Pour Ostende, ça commence à sentir le roussi...