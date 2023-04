Eupen a malmené Anderlecht, Edward Still retient le positif

L'AS Eupen méritait mieux. Le point, voire plus, estime Edward Still qui a analysé le match dans le détail en conférence de presse.

Edward Still a commencé par adresser des félicitations à son homologue et à Anderlecht, qui a "fait ce qu'il fallait" pour prendre les trois points au Kehrweg...mais n'en restait pas moins frustré. "Il y a de la déception car nous avons tout fait pour prendre au moins un point", regrette l'entraîneur des Pandas.

"Notre première période est bonne, nous les avons mis mal à l'aise. Notre pressing et notre agressivité ont gêné Anderlecht", analyse Still. "Nous nous créons 4 ou 5 situations dangereuses avec notre percussion. Malheureusement, nous manquons de finesse dans les 16 mètres. Puis, le début de seconde période est plus difficile, notre pressing baisse en intensité".

Si on prend un ou trois points, il n'y a rien à dire

Eupen encaissera alors sur phase arrêtée. "Nous devions mieux défendre sur cette action. Mais le coup-franc en lui-même, rien à dire, c'est bien joué de Raman pour se libérer. Il faut distinguer une phase arrêtée mal défendue d'une phase bien jouée par l'adversaire", reconnaît Edward Still.

"Brian Riemer dit qu'ils ont perdu le contrôle, mais c'est aussi parce que nous avons pris le contrôle. Il y a bien 4 ou 5 situations franches avec Magnée qui se libère bien, Prevljak qui frappe à côté, le poteau de Lambert...il y avait la place pour un point", continue-t-il. "Il n'y a même rien à dire si nous gagnons ce match. Eupen a gagné des rencontres lors desquelles nous avons mis l'adversaire moins en difficulté".

Le maintien passera par des performances de ce genre lors des trois dernières rencontres. "Je n'ai aucun doute quant au fait que si nous jouons comme ça dans les matchs à venir, les points arriveront et le maintien aussi", conclut Still.