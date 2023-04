Zakaria Bakkali comparé à un petit enfant

Zakaria Bakkali a été écarté de l'équipe du RKC Waalwijk. L'entraîneur du RKC, Oosting, en a assez du comportement de l'ancien joueur du Sporting d'Anderlecht et a pris des mesures en ce sens.

Outre Zakaria Bakkali, son coéquipier Iliass Bel Hassani a également été écarté du groupe. Le duo est allé trop loin, selon Oosting. "Sans entrer dans les détails, il est clair que leur comportement est inacceptable. Je peux supporter beaucoup de choses, les joueurs peuvent aller très loin avec moi", a déclaré Oosting au Het Brabants Dagblad.

Oosting a expliqué que le comportement de Bakkali et Bel Hassani n'était pas acceptable et qu'à un moment donné, il fallait prendre des mesures. L'entraîneur principal a également fait la comparaison entre les footballeurs professionnels et les petits enfants. "Si vous n'agissez pas, en tant qu'entraîneur, votre autorité est mise en danger. C'est comme avec les petits enfants, on les aime, mais il faut un jour les punir", conclut Oosting.

Bakkali a joué pour le RSC Anderlecht et le Beerschot, entre autres. Sous le maillot d'Anderlecht, il a disputé 28 matches au cours desquels il a inscrit quatre buts. Pour le Beerschot, sa contribution s'est limitée à quatre matches en Jupiler Pro League.