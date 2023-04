🎥 Le but incroyable de Federico Bernardeschi

Federico Bernardeschi cartonne à Toronto où il vient de marquer son dixième but en 19 matchs ce week-end. L'Italien a inscrit un but incroyable contre Charlotte avec un corner rentrant en début de rencontre (6e). Cela n’a pas suffit puisque son équipe a été contrainte au partage après avoir mené 2-0. Toronto pointe à la neuvième place de la Conférence Est.

đŸ”„ Quel but incroyable sur corner direct !!!!#TFCLive continue sur sa belle lancée et c’est Federico Bernardeschi 🇼đŸ‡č qui marque le 1er but du week-end ! pic.twitter.com/dt8GfLREwc