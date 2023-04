On connaît la date éventuelle du replay entre Charleroi et Malines

Ce vendredi soir, les différentes parties se retrouveront au siège de la CBAS à Bruxelles pour une ultime réunion.

Voilà bientôt cinq mois que la rencontre entre le Sporting Charleroi et le KV Malines a été arrêtée par les supporters Carolos, alors que leur équipe menait au score. Il y a trois semaines, le Conseil Disciplinaire avait donné gain de cause aux Zèbres et a décidé de faire rejouer le match dans son intégralité, à huis-clos et à 0-0. Verdict contesté par Malines, qui a interjeté appel.

Les différentes parties se réuniront donc ce vendredi soir (18h00) au siège de la CBAS à Bruxelles, selon les informations de l'Avenir. Une réunion à laquelle assisteront évidemment les deux clubs concernés, mais aussi des représentants de Westerlo, d'Anderlecht, du Cercle de Bruges et d'OHL, directement concernés dans la course aux Play-Offs 2. Ces quatre représentants ne pourront bien sûr pas intervenir mais ont le droit d'être présents lors de cette réunion pour vérifier que le protocole est justement suivi.

Cette réunion pourrait amener une prise de décision finale pour le début de la semaine prochaine. Si effectivement un replay est annoncé, il pourrait avoir lieu le mercredi 19 avril.