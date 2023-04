William Balikwisha évoque son choix et sa première cap avec la RDC : "C'est le choix du coeur même s'il y a eu une période de doute"

Le milieu offensif a fait ses grands débuts avec la République démocratique du Congo durant la dernière trêve internationale en montant au jeu à l'heure de jeu face à la Mauritanie. Un grand moment rempli d'émotions pour le joueur âgé de 23 ans.

William Balikwisha avait le choix entre la Belgique, l'Allemagne et la République Démocratique du Congo. Il a finalement opté pour les Léopards, le pays de ses parents. "C'est le choix du coeur même s'il y a eu une période de doute avec les personnes autour de vous qui mettent un peu de pression. Mais, j'ai été capable de trancher et de choisir ce qui était le mieux pour moi", a confié le joueur âgé de 23 ans en conférence de presse.

"Une expérience merveilleuse dans un stade comble"

Le Rouche a pu profiter des conseils d'un coéquipier. "Merveille Bokadi a pu me donner des renseignements, répondre à mes questions et m'épauler. Comme je suis encore jeune, je voulais avoir son avis étant donné qu'il connaît bien la sélection. Les mots du sélectionneur ? Sébastien Desabre a dit que je pouvais être l’avenir du pays et qu'il m’accueillait à bras grand ouverts", a précisé le milieu offensif. "Cette première sélection ? Une expérience merveilleuse dans un stade comble où j'ai pris mes marques. C'est également quelque chose de nouveau car c'est différent par rapport à un club. C’était très différent de Sclessin mais j’ai aimé l’ambiance", a-t-il ajouté.

"Si Michel-Ange a besoin de renseignements, je serai là"

Va-t-il tenter de convaincre son frère Michel-Ange (Antwerp), qui disputera l’Euro Espoirs avec la Belgique, de suivre ses traces ? "Je préfère le laisser faire son choix plutôt que de l’influencer. Mais s'il a besoin de renseignements, je serai là, évidemment. J’aimerais jouer avec lui, c’est clair, mais je serai très heureux pour lui s’il choisit la Belgique", a conclu William Balikwisha qui n'a eu qu’une seule fois l’occasion de jouer avec son frère (contre Ostende le 22 mai 2021).