"Ceux qui n'y croient plus doivent partir immédiatement"

Zulte Waregem doit gagner lors de la prochaine journée contre le KAS Eupen pour avoir une chance de se maintenir. L'entraîneur Frederik D'Hollander s'est entretenu avec Het Nieuwsblad.

L'entraîneur a parlé clairement aux joueurs. "Mardi matin, j'ai également dit clairement aux garçons que ceux qui n'y croyaient pas pouvaient partir immédiatement. Mais j'ai été rassuré car je sais que tout le monde a encore envie de se battre".

Le match contre le KAS Eupen est capital. "Do or die, match de la vérité, choisissez comment vous voulez décrire ce match. Nous connaissons l'enjeu, mais cette semaine à l'entraînement, j'ai vraiment eu le sentiment que tout le monde y croit encore et que nous pouvons battre Eupen.

D'Hollander croit aux qualités de ses hommes. "Bien sûr, ils ont aussi leurs qualités et on ne peut pas nier qu'ils comptent actuellement plus de points que nous. Néanmoins, je suis convaincu que nous pouvons les battre.