Dilemme pour Anderlecht concernant Amuzu et son avenir

Jesper Fredberg va retravailler le noyau d'Anderlecht l'été prochain : il y aura beaucoup d'arrivées, et quelques départs. Concernant Francis Amuzu, le dilemme est réel...

La saga de l'été dernier est connue, et nous avions rappelé récemment à quel point elle risquait fort de rester un caillou dans la botte d'Anderlecht. L'OGC Nice avait offert une somme proche des 10 millions d'euros pour Francis Amuzu, mais le RSCA avait refusé. Wouter Vandenhaute avait personnellement bloqué le transfert.

Fredberg en est fan aussi

Les raisons derrière cette décision étaient au final "logiques", quoi qu'on pense des qualités d'Amuzu : Duranville était susceptible de partir, et les renforts au poste d'ailier gauche n'amenaient pas le surplus de qualité attendu. Francis Amuzu avait - et a toujours - un profil unique.

"Ciske" n'était pas resté contre son gré : il savait qu'il aurait un rôle plus important à jouer, Felice Mazzù le lui assurait. Mais les 9 arrivés ne correspondaient pas à son profil comme le fait désormais Islam Slimani, et la première partie de saison a été délicate.

Désormais, Jesper Fredberg est arrivé...et il est lui aussi un grand fan d'Amuzu, persuadé que ses statistiques peuvent exploser à moyen terme. La direction fait donc face à un dilemme : garder le joueur, au salaire conséquent, ou le revendre...à un prix bien sûr nettement inférieur à l'offre niçoise de l'été dernier.

Anderlecht suit des pistes pour remplacer leur ailier en cas de départ - par exemple, Tekpetey de...Ludogorets, mais elles coûtent cher également. Toute décision devra être pondérée.

Un gros contrat

Mais Francis Amuzu aimerait aussi découvrir l'étranger, après déjà 6 ans dans l'équipe A du RSC Anderlecht. L'été dernier, son transfert avorté n'était pas un souci ; l'été prochain, ce sera une autre histoire.

Et du côté du RSCA, il y a évidemment l'argument du salaire : Amuzu a l'un des plus gros contrats du noyau actuel après sa prolongation l'année passée. S'il reste, il peut être un poids financier...sans qu'on sache quelle sera sa motivation. S'il part, ce sera pour la moitié du montant de l'été dernier. On vous le disait : Francis Amuzu ne vaudra plus jamais 8 millions. Il faudra peut-être s'en contenter...