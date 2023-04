Fin de parcours pour Benito Raman à Anderlecht ? Un message clair envoyé pour le match face à Malines !

Benito Raman arrive en fin de contrat en juin 2024, et si le RSCA veut en tirer un montant intéressant, il faudra le vendre cet été. En attendant, Raman, fit, n'est pas repris pour la potentielle dernière de la saison contre Malines...

La saison du Sporting d'Anderlecht a de vraies chances de se terminer dès ce dimanche. Les Mauves n'ont plus leur sort entre les mains et dépendent des résultats de Charleroi et du Cercle de Bruges. Si le RSCA est en "vacances", le travail en coulisses pourra s'activer dès le coup de sifflet final, et l'une des tâches sera de renouveler le noyau.

Ce renouvellement pourrait passer par un départ de Benito Raman. Doublure habituelle d'Islam Slimani, Raman était blessé pour le match à l'AZ, mais aurait dû être remis pour le dernier match de la phase classique. Sauf que le meilleur buteur du noyau actuel du RSCA ne sera pas de la partie.

Et cette absence du groupe convoqué par Brian Riemer serait liée à la décision du club de ne pas prolonger Benito Raman, rapporte Sacha Tavolieri. L'idée est de vendre Raman, qui est toujours estimé à 2,2 millions d'euros (Anderlecht devrait en tirer moins, mais ne peut cracher sur aucune rentrée).