Ostende remercie ses supporters : "Nous espérons un vent (de mer) frais en D1B"

Assuré d'être relégué, le KV Ostende a sauvé l'honneur en enregistrant une belle victoire face à La Gantoise (1-2).

Une victoire de prestige face à un solide adversaire, mais faisant office de bien trop maigre lot de consolation.

Ce dimanche, Ostende a joué son dernier match de la saison (et donc de la saison prochaine) en D1A. Sur les réseaux sociaux, le club a tenu à remercier l'ensemble de ses supporters.

"Merci aux Kustboys (le groupement de supporters d'Ostende, ndlr) qui étaient encore présents hier et à tous les fans qui nous ont soutenus tout au long de la saison", écrit le club côtier. "Nous avons terminé une saison décevante en beauté et nous espérons maintenant tous une belle et nouvelle histoire avec un vent (de mer) frais en D1B."