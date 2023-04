Anderlecht mis en garde par son ancien capitaine : les "hommes forts" ne doivent partir sous aucun prétexte

L'été sera agité au Sporting d'Anderlecht. Le club pourrait voir de nombreux cadres quitter le navire. Parmi eux, les deux jeunes très prometteurs, Zeno Debast et Bart Verbruggen.

A l'idée de voir ces deux joueurs à fort potentiel - sportif mais également financier - quitter Anderlecht cet été, Olivier Deschacht a tenu à envoyer un message clair à la direction mauve.

Cela serait en effet, selon lui, une très grosse erreur. Le club se condamnerait à reconstruire de zéro des fondations établies. "Marc Coucke et Wouter Vandenhaute doivent maintenant tout faire pour garder les hommes forts", a lancé Deschaht au Nieuwsblad. "Verbruggen et Debast, ainsi qu'Arnstad, Verschaeren et Amuzu, ont fait de grands progrès. C'est le seul point positif de cette saison."

Selon l'ancien capitaine des Mauves, c'est justement autour de ces joueurs que l'équipe doit se rebâtir, quitte à dépenser de l'argent sur le mercato. "Il suffit de conserver l'effectif et d'obtenir environ quatre renforts : deux latéraux, un dix et un attaquant. Si cela nécessite une nouvelle injection financière, alors qu'il en soit ainsi."