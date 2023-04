Le maintien, l'arbre qui cache la forêt à Eupen

Sauvés de très peu en Pro League, les Pandas viennent de vivre une calamiteuse saison, ponctuée par le départ de leur coach, Edward Still.

Disons-le tout de suite : cet article n'est pas ici dans le but de descendre Eupen. Le club est, après tout, parvenu à se maintenir en Pro League avec des moyens dérisoires et a tenu le coup tant bien que mal malgré des résultats qui en auraient abattu plus d'un.

Reste que lorsqu'on termine 15e, à seulement une unité de la relégation, un constat doit être posé. Celui-ci n'est, vous vous en doutez, pas rose.

Bernd Storck, le premier échec des Pandas

Auteur un mercato estival peu emballant mais en accord avec les moyens du club, Eupen annonce l'arrivée de Bernd Storck sur son banc. Le tacticien allemand sort d'une expérience très compliquée à Genk, qu'il n'est pas parvenu à sublimer en play-offs 2. Celle chez les Germanophones ne sera pas d'une meilleure facture, malheureusement.

Pourtant, Eupen surprend le Club de Bruges dès la deuxième journée de championnat (3-1). On se dit que cela sera peut-être moins dur que prévu pour les Pandas...mais la réalité va vite les rattraper. Eupen encaisse 8 buts en trois matchs et perd face à Genk, l'Antwerp puis Seraing. Après une victoire contre Westerlo, Eupen perd tous ses matchs entre le 3 septembre et le 15 octobre. On se rappellera encore longtemps de cette fessée reçue 5-1 au Cercle, oeuvre d'une prestation collective cataclysmique des Pandas. La victoire contre OHL (4-2) sera éclipsée par une nouvelle défaite contre Malines (2-1). Le 22 octobre, Storck est remercié, Eupen dans la crise.

Edward Still, tant bien que mal

Il est toujours plus facile de résumer la saison d'un club au rythme de ses changements d'entraîneurs. Licencié de Charleroi après des résultats compliqués, Edward Still arrive au Kehrweg avec une seule mission : sauver Eupen. Pour rappel, nous ne sommes encore qu'en novembre, mais Still débutera son mandat fin décembre, Coupe du monde oblige.

Reprenant l'équipe alors que cette dernière pointe à la 15e place, Still va l'amener à la constance : pas une fois, Eupen ne descendra dans la zone rouge. Ce qui est surprenant lorsqu'on se penche sur son bilan : deux victoires, six nuls et neuf défaites en 17 matchs. Eupen manquera de chance en perdant dans des circonstances pas évidentes contre l'Union ou Anderlecht, et arrachera notamment un point inespéré à OHL (1-1). Le tournant de leur saison et grande aide pour le maintien sera le 4-4 contre Ostende, plutôt paradoxalement parce qu'ils menaient jusqu'aux ultimes secondes de la rencontre.

Voyant Seraing puis Ostende condamnés, Eupen jouera avec le feu et terminera sa saison sur un 0/6, en encaissant...12 buts, se permettant même de redonner de l'espoir à Zulte Waregem (1-5) en offrant une prestation affreuse, puis se faisant écraser par un Club de Bruges survolté (7-0). Ce n'est vraiment pas passé loin, à un but annulé pour Zulte Waregem contre le Cercle, en réalité.

Pourtant, Still avait tout à fait raison de souligner que l'objectif de la saison était atteint : Eupen est sauvé, c'est le principal. Mais il y a réellement une différence entre assurer son maintien et se sauver sur le fil. Et au Kehrweg, on est passé vraiment à un cheveu de basculer vers la Challenger Pro League. La saison prochaine, ce sera sans Still, et espérons qu'Eupen vivra des temps un peu moins agités...