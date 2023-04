Benjamin Lambot aux anges : "Une bénédiction et un retour à la normale"

Ce dimanche, le RFC Liège a validé sa montée en D1B après son partage du côté de Tirlemont (0-0) lors de la 35ème journée de Nationale 1.

Le RFC Liège n'a eu besoin que d'un tout petit point pour assurer sa montée en Challenger Pro League du côté de Tirlemont ce dimanche après-midi. Après le coup de sifflet final, les joueurs du matricule 4 ont communié avec leurs supporters venus en nombre. "Nous étions venus ici pour gagner, mais ce ne fut pas le cas malgré nos deux poteaux. Nous avons joué très haut, mais nous devions faire attention aux reconversions offensives car nous ne voulions pas gâcher la fête. Assurer cette montée était le plus important", a confié Benjamin Lambot à l'issue de la rencontre.

"Nous avons vu que l'équipe a encore grandi"

La saison dernière, les Sang et Marine avaient échoué lors du tour final et avaient vu Dender accéder à la D1B. "Cette grosse déception devait nous servir lors de cet exercice, et cela a été le cas. Nous avons vu que l'équipe a encore grandi. Pour le club, c’est une bénédiction, un retour à la normale car ces supporters le méritent. Nous sommes fiers et très contents. Cette montée est la consécration d’une belle saison", a souligné le patron de la défense liégeoise.

"Liège est un club qui me ressemble"

Le joueur, qui fêtera ce mardi ses 36 printemps, ne s'attendait pas à connaître un tel bonheur à nouveau. "Je pensais que ma dernière montée avec le Cercle en D1A était la dernière. Je me suis ensuite exilé à Chypre et en Inde et je ne pensais pas retrouver un véritable projet. Liège est un club qui me ressemble en fait. Des supporters investis qui aiment que le maillot soit mouillé. Je ne pensais pas vivre à nouveau un tel moment même si je l'espérais", a conclu Lambot.