Un Louvaniste file en Ligue 1

International jordanien, Musa Al-Taamari rejoindra Montpellier, à la fin de la saison. En fin de contrat avec Louvain, en Belgique, l'attaquant âgé de 25 ans s'est récemment mis d'accord avec le MHSC.

Il s'agit de la deuxième recrue du MHSC, après Bećir Omeragić. Auteur de six buts et six passes décisives, toutes compétitions confondues, cette saison avec OHL, le natif d'Amman compte plus de 50 sélections avec son pays, lui qui a par ailleurs déjà disputé une vingtaine de rencontres de Coupe d'Europe, avec l'Apoel Nicosie, où il a évolué entre 2018 et 2020.

Déjà annoncé en Ligue 1, l'été dernier, notamment du côté de Nantes, son arrivée aura finalement été décalée de quelques mois, puisqu'il rejoindra la France et la Paillade à l'issue de l'exercice en cours. En fin de contrat en juin, Musa Al-Taamari quittera donc la Pro League et ne coûtera rien au MHSC, qui fait le pari de lui donner sa chance.