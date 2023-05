Josh Cullen a bien fait de suivre Vincent Kompany après Anderlecht

Cet été, Anderlecht a également vu partir Josh Cullen vers Burnley. Le milieu de terrain irlandais était déjà un joueur très important sous Kompany à Anderlecht, mais il a encore pris une dimension supplémentaire chez les Clarets.

Titulaire indiscutable, Cullen a joué 50 matchs cette saison toutes compétitions. En Championship, il a disputé 43 rencontres, toutes en tant que titulaire. La seule fois où il n'a pas disputé les 90 minutes, c'était lors de la dernière rencontre.

Rejoindre Vince The Prince à Burnley était donc une bonne chose pour Cullen, qui a été élu meilleur joueur de la saison par ses compères ainsi que par les fans. C'est peu de dire qu'il a manqué cette saison à Anderlecht, également aux fans où il bénéficiait d'une belle cote de popularité.

Players' Player of the Season 🏅



Fans Player of the Season 🏅



Josh Cullen, what an incredible player 🔥 pic.twitter.com/V3IIY5GXRb