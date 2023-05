OFFICIEL : une vraie légende du Barça s'en va au terme de la saison !

Le départ de Sergio Busquets était dans l'air, plusieurs destinations avaient déjà été annoncées. Mais l'officialisation n'était pas encore tombé : c'est chose faite.

Sergio Busquets va quitter le FC Barcelone au terme de cette saison. Le milieu de terrain de 34 ans, formé à la Masia, pilier du Barça depuis 2008 et qui formait un trio légendaire avec Andres Iniesta et son entraîneur Xavi, arrive en fin de contrat et ne prolongera pas.

Le FC Barcelone a annoncé son départ via une vidéo intitulée "Une légende du Barça dit au revoir", ce qui semble adapté : en 15 années avec l'équipe A du Barça, il a tout gagné, et plusieurs fois. Huit championnats, 3 Ligues des Champions et 7 Coupes d'Espagne, sans parler de ses titres en sélection espagnole à savoir le doublé Coupe du Monde - Euro en 2010 et 2012.

Busquets ne prend pas sa retraite pour autant puisque le métronome catalan a de nombreuses options en MLS ou en Arabie Saoudite.