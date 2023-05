Revoilà (?) Bart Verbruggen et Noa Lang avec la sélection des Pays-Bas (?)

Ronald Koeman a confectionné une préselection de 32 joueurs pour la phase finale de la Ligue des Nations.

Noa Lang n'a plus été sélectionné depuis la Coupe du monde chez les Oranje. Quant à Verbruggen, il avait été pour la première fois été sélectionné en mars dernier, sans néanmoins disputer ses premières minutes. Il avait temporairement quitté la sélection nationale pour cause d'intoxication alimentaire.

Les Pays-Bas - qui organisent la phase finale - joueront le premier demi-finale de la compétition, le 14 juin prochain, à Rotterdam face à la Croatie.

🦁 Here’s our 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐬𝐪𝐮𝐚𝐝 for the UEFA Nations League Finals!#NothingLikeOranje #NationsLeague pic.twitter.com/8ArKvxrdjZ