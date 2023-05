Wouter Vrancken pointe du doigt l'une des raisons de l'échec de Genk

Tenus en échec (1-1) ce dimanche sur leur terrain par l'Union, les Genkois savent que leur titre leur a probablement définitivement filé entre les doigts.

La déception était perceptible (et logique) dans la réaction de Wouter Vrancken en après-match. Le coach de Genk n'était pas content quant à certaines décisions de l'arbitre, qui n'a pas exclu Burgess alors que celui-ci avait accroché Paintsil à l'entrée du rectangle. "Il a également donné un coup à Heynen, a taclé Samatta..."

De plus, Vrancken considère que Mr Lardot avait, en sifflant d'abord un penalty, pris la bonne décision. "A mon avis, il n'y avait pas d'image claire permettant de dire que l'arbitre s'était trompé."

Mais ce n'est pas pour autant que Vrancken se voilait la face : sauf miracle, Genk ne sera pas champion de Belgique. "Mes garçons ont joué de la bonne manière, avec la bonne mentalité et le bon esprit. On s'est bien repris en seconde mi-temps. C'était compliqué contre une équipe comme l'Union. On aurait pu le faire. Mais non, un match nul n'est pas suffisant. Ce sera très difficile d'aller chercher le titre. On aurait besoin d'un scénario très spécial."

Un constat fait mal lorsque l'on regarde la saison du KRC Genk : l'équipe a bien trop dépendu de Trésor et Paintsil cette saison, alors que les performances offensives ont décliné depuis le départ d'Onuachu. "Tolu (Arokodare) n'était peut-être pas totalement prêt. Il a tout de même montré certaines qualités. Samatta a besoin de confiance pour se retrouver devant le but", a conclu Vrancken au micro d'Eleven Sports.