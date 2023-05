Légende dans ce club anglais, cet ancien d'Anderlecht fait ses adieux

Milivojevic, 32 ans, ne prolongera pas son contrat avec Crystal Palace. Le club l'a annoncé ce mercredi.

Le milieu de terrain international serbe (39 sélections) est arrivé au club londonien en 2017, après une expérience à l'Olympiakos Le Pirée. Auparavant, il était passé par le RSC Anderlecht, qui l'avait transféré de l'Etoile Rouge de Belgrade à l'été 2013.

Milivojevic, promu capitaine il y a plusieurs années, aura disputé 198 matchs (29 buts et 6 assists) sous les couleurs de Crystal Palace.

"Ce fut un privilège de passer près de sept ans dans un club aussi spécial. Je tiens à remercier tous les dirigeants, les entraîneurs et les membres du personnel qui ont fait de mon séjour ici un moment si agréable. Quand je regarde le club aujourd'hui par rapport à mon arrivée, je vois une équipe pleine d'ambition pour aller toujours plus haut", a déclaré Milivojevic sur le site du club.

