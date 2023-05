L'Union va laisser filer un jeune talent au Standard

Prêté au SL16 FC cette saison, Ilyes Ziani s'apprête à parapher un contrat de trois ans au Standard.

Le SL16 FC a éprouvé beaucoup de difficultés à assurer son maintien en Challenger Pro League mais a pu compter sur Ilyes Ziani, déterminant lors des confrontations contre Virton avec quatre buts en autant de rencontres. Prêté par l'Union, le jeune ailier gauche (19 ans) a fait belle figure en bord de Meuse et s'y sent bien.

Selon les dires du Soir, l'Union, qui avait une contre-option pour rapatrier le Belgo-marocain, a décidé de ne pas la lever. Ilyes Ziani va donc rester au Standard et signer un contrat de trois ans. Monté au jeu contre Charleroi lors de la deuxième journée et titulaire contre Malines la semaine suivante, il pourrait revendiquer une place plus importante dans le noyau A la saison prochaine, tout en restant disponible pour aider le SL16 FC.