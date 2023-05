Le Standard va passer à côté d'une cible en ce début de mercato

Le Standard suivait avec attention le dossier d'un joueur de l'Antwerp : Pieter Gerkens, peu utilisé au Bosuil. C'est finalement La Gantoise qui devrait décrocher la timbale.

Nous vous en parlions récemment : Pieter Gerkens est un joueur très convoité. Belge, polyvalent, expérimenté : l'ancien du RSC Anderlecht et du Racing Genk dispose d'un profil très intéressant. Le Standard de Liège et La Gantoise, notamment, avaient fait savoir leur intérêt.

Selon les informations du Nieuwsblad, le Standard aurait désormais perdu la pole position dans le dossier Gerkens. Le polyvalent milieu de terrain de l'Antwerp serait proche de rejoindre La Gantoise.

Avec 105 matchs, 10 buts et 10 assists, Pieter Gerkens a contribué à la montée en puissance de l'Antwerp ces dernières saisons, et avec 25 matchs cette saison, en cas de titre, il sera champion en bonne et due forme lui aussi. Un profil plus qu'intéressant !