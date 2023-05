Hugo Siquet : "J'avais hâte de revenir à Sclessin"

Ce samedi soir, le Cercle de Bruges a atomisé le Standard de Liège à Sclessin (0-4) lors de la cinquième journée des Playoffs 2.

Le Cercle de Bruges a étrillé le Standard de Liège ce samedi. "On a fait le match qu’il fallait. On veut accrocher cette 6e place, c’est pour cette raison qu’on est venu en mode conquérant. C’est un gros travail de l’équipe et du staff pour maintenir ce niveau toute la saison. J’en suis très fier", a expliqué Hugo Siquet au micro d'Eleven Sports à l'issue de la rencontre.

Le back droit a retrouvé son équipe de coeur dans la vareuse du Cercle. "J'avais hâte de revenir à Sclessin et je suis content du résultat, mais aussi de l’accueil de Sclessin, je les remercie vraiment. Je pense que les supporters du Standard savent qu’ils ont une très grande place dans mon cœur. Je leur souhaite tout le meilleur pour la suite", a conclu le back droit.