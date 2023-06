Avec Mikkel Hemmersam, Anderlecht semble tenir son expert de la plus-value

Au FC Nordsjaelland, il a acquis une renommée internationale en composant l'équipe la plus jeune de l'histoire et en faisant gagner beaucoup d'argent au club.

Mikkel Hemmersam a été engagé par le Sporting d'Anderlecht en tant que Sports Manager. Il y travaillera en étroite collaboration avec Jesper Fredberg (CEO Sports) afin de suivre et développer la stratégie à long terme du club.

Hemmersam a une philosophie de travail fondée sur la formation et les jeunes joueurs. Ce sera également son objectif principal à Anderlecht. Il devra également aider Jesper Fredberg avec l'équipe A et veiller à la vision à long terme. Anderlecht veut se concentrer encore plus sur le flux de jeunes de son Académie et effectuera également les transferts nécessaires pour les Futures.

Pas d'influence sur le dossier Kindermans

Hemmersam doit veiller à ce que les jeunes aient toujours leur place dans l'organisation d'Anderlecht. Son arrivée est totalement indépendante du dossier Jean Kindermans, avec lequel aucun accord n'a d'ailleurs encore été trouvé.

Hemmersam s'est fait une réputation au FC Nordsjaelland. Cette saison, l'équipe était la plus jeune d'Europe. La moyenne d'âge était de 21,36 ans. Les équipes les plus jeunes à avoir débuté au Danemark étaient toutes des équipes de Nordsjaelland au cours des quatre dernières années.

Une vision claire

En tant que directeur sportif du club, Hemmersam a permis à son club de réaliser de beaux bénéfices. En moins de cinq ans, il a ainsi assuré au club un revenu de 75 millions d'euros grâce à la vente de jeunes joueurs, dont Mohammed Kudus (Ajax), Simon Adingra (Brighton/Union), Mikkel Damsgaard (Sampdoria), Skov Olsen (Bologne/Club Bruges) ou encore Kamaldeen Sulemana qu'il est allé chercher libre de tout transfert à 16 ans et qu'il a vendu à Rennes un an plus tard pour 17 millions. Mais il a aussi vu qu'il y avait des opportunités avec ses propres jeunes et a investi massivement en eux. A tel point que c'était le pilier sur lequel reposait le club. Mais cela ne leur a pas nui. L'équipe A de Nordsjaelland est composée à 80 % de joueurs locaux.

"Les jeunes joueurs locaux sont une priorité et doivent se voir offrir des opportunités dans l'équipe première", avait-il indiqué précédemment. "Il faut les entourer d'un bon cadre pour qu'ils puissent être performants. Cependant, nous devons toujours nous assurer que nous préparons également la génération suivante, car il doit y avoir une continuité."

Des transferts nécessaires

S'ils étaient suffisamment bons pour l'équipe A, ils étaient lancés. Et si de grandes équipes venaient frapper à la porte, ils étaient vendus. La majeure partie de cet argent était réinvestie dans les équipes de jeunes, dans l'encadrement, le personnel et les infrastructures. À Anderlecht, il doit faire plus ou moins la même chose : créer l'environnement adéquat pour que les joueurs puissent évoluer vers l'équipe A. Et aussi créer une équipe compétitive.