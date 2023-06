Dans le dossier Slimani, Anderlecht veut encore y croire

Islam Slimani à Anderlecht, stop ou encore ? La prolongation de l'Algérien du côté du Parc Astrid fait beaucoup parler, et est on ne peut plus incertaine.

"Il faut savoir quitter la table quand le respect n'est plus servi". Ce furent les termes utilisés par Islam Slimani sur les réseaux sociaux. Une manière de s'exprimer, on l'imagine aisément, sur sa situation contractuelle à Anderlecht. Néanmoins, selon les informations de la Dernière Heure, l'heure ne serait pas encore à la panique à Anderlecht. En effet, le club aurait prévu de commencer les négociations avec l'Algérien dès son retour de vacances. Or, ce n'est pas encore le cas. Il était d'ailleurs présent au Grand Prix de Monaco récemment. Reste que Slimani visait plus que vraisemblablement Anderlecht via ce message. Les négociations promettent donc d'être compliquées. Conscient que l'ancien joueur de Brest a de grandes chances de partir, le club devra cibler non pas un, mais bien deux attaquants. Un avec le profil de Slimani, dans une position de pivot, et un autre avec un certaine pointe de vitesse et un âge assez jeune. La Dernière Heure renseigne que le Sporting serait sur plusieurs dossiers. Récemment, on parlait de Bénie Traoré.