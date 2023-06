Une affaire en or pour la D1A ? Le meilleur joueur de Challenger Pro League répond et évoque son association avec Dieumerci Mbokani

Auteur de vingt buts et cinq passes décisives, Thierno Barry a reçu ce lundi le prix de joueur de la saison en Challenger Pro League et attire naturellement les convoitises, en Belgique comme à l'étranger.

"C'est un prix qui me fait énormément plaisir, car je reviens vraiment de loin. Il ne faut pas oublier qu'en début de saison, je suis arrivé ici en test. Je souhaite réellement remercier l'ensemble du club de Beveren. Je sais que c'est un prix individuel, mais je veux vraiment le dédier au collectif' a déclaré le jeune joueur au micro de Walfoot.be.

Associé à Dieumerci Mbokani sur le front offensif Waaslandien, le jeune avant-centre (20 ans) a avoué avoir beaucoup appris aux côtés du Soulier d'Or 2012. "On avait deux styles de jeu très différents. Avec l'âge, il a su adapter son jeu et garder davantage de ballons. J'ai beaucoup appris de ça car ce n'était pas exactement mon point fort. Quand on joue avec de tels joueurs à l'entraînement, il est évident de progresser."

Habitué aux divisions jeunes en France, Thierno Barry s'est particulièrement rapidement adapté aux demandes physiques du monde professionnel. "C'était un championnat beaucoup plus physique que ce que j'avais connu en France, notamment en jeunes. J'étais souvent parmi les plus physiques sur le terrain et ça m'a fait du bien de rencontrer des joueurs qui étaient peut-être meilleurs que moi dans ce domaine, cela m'a formé."

Par la force des choses, le jeune joueur reçoit déjà de l'intérêt en Belgique et à l'étranger. Le programme, ce sera d'abord les vacances avant de voir de quoi l'avenir sera fait. "Avoir le titre de meilleur joueur et de meilleur buteur, cela attire forcément les convoitises. Pour le moment, je suis toujours sous contrat avec Beveren jusqu'en 2025, on verra ce qu'il se passe par la suite" a conclu Thierno Barry.