🎥 La vague de départs a commencé au Standard

C'est d'abord Filippo Melegoni qui a annoncé qu'il ne continuera pas au Standard. Le milieu de terrain italien était pourtant en fin de contrat avec le Genoa, ce qui représente peut-être une opportunité manquée pour le club liégeois au vu de ses services rendus cette saison.

Dans la foulée, le Standard a officialisé la fin de l'aventure de Gojko Cimirot en bord de Meuse. Il y a quelques jours, le joueur s'était déjà exprimé sur son départ. "Je garderai beaucoup de bons souvenirs ici, notamment la Coupe de Belgique qu’on a gagné lors de ma première saison. Je suis heureux et fier d’avoir pu jouer plus de 200 matchs sous le maillot de ce grand club", avait-il déclaré.

Sans surprise, Cimirot ne prolongera donc pas son contrat. Il quitte le club après 5 années passées à Sclessin. Le Standard a publié une vidéo rétrospective pour l'occasion.

A 𝗹𝗼𝘆𝗮𝗹 𝘀𝗼𝗹𝗱𝗶𝗲𝗿 🫡



Thank you for everything the past 5 years and good luck in the future Gojko ! 🫶#RoucheUnJourRoucheToujours 🔴⚪️ pic.twitter.com/qHGObAuAZS