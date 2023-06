Bruges perd un grand espoir au profit de l'Antwerp

Ces derniers jours, les noms de Dodi Lukebakio et Kasper Dolberg ont été cités du côté du Bosuil. D'autres cibles risquent d'apparaître ces prochains jours.

En attendant, le Great Old vient de se renforcer au poste de gardien de but. L'arrivée de Senne Lammens (20 ans), en provenance du Club de Bruges, a été rendue officielle ce jeudi soir.

Internat!ional belge U21 (4 sélections), Lammens avait joué 11 rencontres cette saison pour le Club NXT, en Challenger Pro League. Il a signé pour les 4 prochaines saisons à l'Antwerp, dans le cadre d'un transfert libre.

Senne Lammens (20) speelt de komende 4 seizoenen voor The Great Old! De jonge doelman komt transfervrij over van Club Brugge. ✍️🔴⚪



Veel succes, Senne! pic.twitter.com/wXloEPriDp