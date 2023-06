Lens a refusé deux énormes offres pour Loïs Openda

Lois Openda restera-t-il à Lens ou partira-t-il au RB Leipzig dans les prochaines semaines ? Le Diable Rouge souhaiterait passer à une nouvelle étape dans sa carrière après une saison de feu en Ligue 1.

Cependant, tout ne semble pas si facile. Selon plusieurs sources, Openda aurait déjà trouvé un accord avec Leipzig mais c'est entre Lens et le club allemand que tout tourne au ralenti.

Selon L'Equipe, Lens aurait refusé deux offres : 27 et 32 millions en provenance de l'Allemagne. Mais d'après Fabrizio Romano, les discussions vont reprendre dans les prochains jours alors que le club français estime que les 30 millions mis sur la table ne sont pas suffisants.

Discussions between RB Leipzig and Lens for Loïc Openda will continue in the next days. €30m are considered not enough. ⚪️🔴 #RBLeipzig



Openda has already agreed personal terms with RB Leipzig. pic.twitter.com/wLsHp9b4PA