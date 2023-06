Une affaire à saisir ? Un joueur expérimenté de Virton libre suite à la relégation

L'Excelsior Virton est retombé à l'échelon amateur, ce qui amène la libération automatique de Pierre Bourdin. Un joueur d'expérience que beaucoup de clubs de D1B pourraient chercher à recruter.

Pierre Bourdin (29 ans) est libre. Selon les informations de Nathan Weidner, le défenseur de l'Excelsior Virton disposait d'une clause dans son contrat qui lui permettait d'être libéré de son contrat en cas de relégation des Gaumais en Nationale 1.

Bourdin était arrivé en janvier en provenance du Beerschot, et a disputé 13 matchs en seconde partie de saison. Le Français dispose d'une expérience appréciable avec 113 matchs pour le Beerschot et 100 pour le Lierse, à la fois en D1A et D1B.