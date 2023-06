Edward Still refait parler de lui

L'ancien coach de Charleroi et de Courtrai se serait trouvé un nouveau défi.

Edward Still devrait, selon Het Laatste Nieuws, devenir prochainement le prochain coach de Courtrai. Il prendrait la succession de Bernd Storck. Les deux coachs ont quitté leurs clubs respectifs.

Durant sa carrière, Edward Still est passé par STVV, le Club de Bruges et l'Antwerp en tant que coach adjoint. Il a ensuite été le coach des Zèbres et des Pandas.