Une légende du football brésilien hospitalisée d'urgence

Nouvelles inquiétantes concernant le légendaire Romario. L'ancien attaquant de 57 ans a été hospitalisé en raison d'une infection intestinale.

Romario, l'ancien attaquant du FC Barcelone et du PSV Eindhoven, a été hospitalisé ce vendredi en raison d'une infection intestinale aigüe, ont rapporté les médias brésiliens. Le champion du monde 1994 est dans "un état stable", mais va devoir rester à l'hôpital.

Romario avait subi une ablation de la vésicule biliaire il y a deux ans, et une opération cinq ans plus tôt pour rétrécir son estomac afin de lutter contre son diabète. Il a été admis d'urgence à l'hôpital Barra d'Or de Rio de Janeiro.

Romario est l'une des icônes du football brésilien, ayant remporté le titre mondial en 1994 et atteint la finale 4 ans plus tard en France. Passé par le Barça et le PSV Eindhoven, il sera l'un des buteurs les plus prolifiques et iconiques de l'histoire avec 688 buts marqués en 866 matchs.