Cet ancien du Standard s'offre un transfert en Serie A

Prêté au Standard en 2021-2022 par la Juventus, Hamza Rafia (24 ans) a dû descendre de plusieurs échelons pour se mettre en évidence.

Les fans du Standard se rapellent probablement d'Hamza Rafia. Le milieu de terrain international tunisien (19 sélections) n'était pas parvenu à s'imposer chez les Rouches, avec seulement 11 rencontres jouées et 1 assist.

Prêté l'hiver dernier à Pescara (Serie C), Rafia a montré de belles choses, en donnant 10 assists sur 18 matchs, et en marquant 1 but. Pescara terminera 3e du championnat.

Rafia a ainsi atiré l'attention d'un club de Serie A, Lecce. L'équipe s'est maintenue cette saison dans l'élite du football italien. Il a signé un contrat de 3 ans, avec deux saisons supplémentaires en option.