Officiel : Anderlecht tient son nouveau gardien

Dupé, qui était sans club depuis la fin de son contrat avec Toulouse, a signé pour les deux prochaines saisons.

Pour le gardien français formé à Nantes, passé ensuite par Clermont et Toulouse, il s'agira de la première expérience à l'étranger.

"Nous sommes heureux que Maxime ait choisi notre projet. C'est un gardien expérimenté, ce qui en fait un bon complément à notre jeune noyau. Nous sommes convaincus qu'il s'adaptera parfaitement à notre style de jeu grâce à son jeu aux pieds et à sa capacité à bloquer des tirs", a déclaré le directerur sportif du RSCA, Jesper Fredberg.

"Je suis très fier de défendre les couleurs de ce club historique et j'ai hâte de découvrir le championnat belge", a réagi quant à lui Dupé, qui devra faire oublier Verbruggen mais aussi Van Crombrugge.

