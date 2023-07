Satisfait, Ronny Deila se montre exigeant envers deux joueurs : "Ils peuvent encore faire mieux"

Pour sa première échéance européenne de la saison, le Club de Bruges s'est nettement imposé face aux Danois de l'AGF Aarhus (3-0).

Pour son premier match officiel à la tête du Club de Bruges, Ronny Deila pouvait difficilement rêver mieux.

Le coach norvégien s'est montré, logiquement, satisfait en après-match. "Il ne faut pas être trop modeste, c'était bien. Et cela contre un adversaire solide. Aarhus n'a pas eu une seule occasion, nous en avons peut-être eu dix - je n'ai pas compté", a réagli Deila au micro du Nieuwsblad.

Deila est connu pour demander beaucoup de ses joueurs, même quand ceux-ci réalisent une bonne prestation. Cette fois-ci, c'est Tajon Buchanan (buteur) et Andreas Skov Olsen (passeur décisif) qui ont vu leur match passé au crible. "Et ils peuvent faire encore mieux", a déclaré Deila. "J'ai été satisfait de la performance de Buchanan. On dit parfois que Tajon n'est pas un arrière droit, mais c'est un international qui est cité dans des grands clubs comme l'Inter. Avec nous, il peut sans aucun doute occuper ce poste. Dans une défense à cinq, il peut être encore meilleur, même avec quatre défenseurs, il peut être au top."

"Cela n'est pas encore joué", a ensuite prévenu Deila. "Nous devons jouer chaque match comme nous l'avons fait jusqu'à présent. J'ai déjà vu des choses plus stupides (se passer) en Europe."