Malgré la défaite à l'Union, cet Anderlechtois retient du positif

Anderlecht se réveille, alors que ce n'est que la première journée de la saison, avec une vilaine gueule de bois. Les Mauves se sont inclinés logiquement face à leurs rivaux de l'Union Saint-Gilloise (2-0).

Difficile de désigner le meilleur Anderlechtois ce vendredi. L'ensemble de l'équipe a coulé face à une USG tout simplement meilleure.

Titulaire, Anders Dreyer n'est pas parvenu à tirer son épingle du jeu et à mettre ses capacités créatives au service du collectif. Dans son analyse d'après-match, le Danois a fustigé la première mi-temps de piètre qualité proposée par le RSCA. “Je suis déçu de la première mi-temps. On a trop joué avec des longs ballons et il n’y avait pas assez de mouvement", a déclaré Dreyer dans des propos relayés par la Dernière Heure.

Néanmoins, à l'image de son coach, Brian Riemer, Dreyer considère que la seconde mi-temps était de "meilleure" facture. "Il faudra qu’on s’entraîne plus pour qu’on ait plus d’occasions. Je ne suis pas content d’avoir perdu, mais ce n’est que le début d’un long trajet. On doit poursuivre sur l’élan de la seconde période."