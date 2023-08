Cet ancien de Bruges déchaîne les passions en Angleterre

Il y a d'abord eu la saga Barça l'hiver dernier. La Fiorentina avait bloqué le transfert d'Amrabat, pourtant désireux de rejoindre le club catalan.

Cet été, c'est en Angleterre que l'ancien du Club de Bruges est cité de manière assez insistante. Manchester United semblait tenir la corde pour le milieu de terrain marocain.

Cependant, Fabrizio Romano explique que Liverpool pourrait profiter de la longueur des négociations entamées par les Red Devils. Aucune offre n'aurait encore été déposée.

Liverpool are now informed on Sofyan Amrabat, as AD reported. No formal bid made yet — just contact to be informed on conditions of the deal 🔴🇲🇦 #LFC



No decision made yet, Liverpool are still exploring market to pick new favorite DM. pic.twitter.com/NsLBYTzLQx