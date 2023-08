Surprise : Youssef Maziz (ex-Seraing) quitte Metz et revient en Pro League

Alors que le milieu offensif refusait de prolonger son contrat avec les grenats depuis plusieurs semaines, le voilà de retour dans notre championnat.

Surprise ! Après une bonne saison 2021-2022 dans le club satellite du FC Metz, le RFC Seraing (12 buts, 10 passes décisives), Youssef Maziz était de retour en France pour s'y imposer. En Ligue 2, le milieu offensif plante huit buts, distille six passes décisives et confirme. Metz monte en Ligue 1, un petit peu grâce à Maziz.

Tout le monde s'attend alors à ce que le joueur de 25 ans poursuive l'aventure avec les grenats et se révèle aux yeux de la France entière. Mais non. Depuis quelques semaines, Youssef Maziz ne veut pas signer le nouveau contrat qui lui est proposé et semble vouloir faire ses valises.

Une suspicion confirmée par le journal l'Équipe, ce vendredi. Maziz quitte bien le FC Metz et... est de retour en Jupiler Pro League ! C'est Louvain qui débourse 1.5M€ pour l'accueillir, tout en offrant au joueur un contrat de quatre saisons. L'information devrait être officielle très prochainement.