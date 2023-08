Encore un Belgicain en Premiership

Il n'est pas surprenant que Gueye cherche un nouveau club, car il n'a joué que huit minutes avec les Kerels cette saison. La saison dernière, il a joué 26 fois et a inscrit trois buts. Des statistiques pas vraiment impressionnantes pour le Sénégalais, qui a encore un contrat d'un an au Guldensporenstadion.

Gueye a maintenant trouvé refuge dans le club de Hibernian FC. Le club de la capitale écossaise a terminé la saison dernière à la cinquième place de la "Premiership". Hibernian FC compte également deux Belges parmi ses joueurs. Allan Delferrière vient des jeunes du Standard, tandis que Rocky Bushiri est bien connu du KV Oostende, d'Eupen, du STVV et du KV Malines.

