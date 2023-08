Un retour et une surprise dans le groupe de Bruges pour aller arracher la Conference League !

Pour cette rencontre importantissime, Ronny Deila récupère Ferran Jutgla. L'attaquant espagnol est de nouveau disponible, après une longue rééducation. Il n'a plus joué depuis mai dernier, suite à une pubalgie.

A noter également le retour d'Eder Balanta, réintégré dans le groupe A il y a quelques jours après que son transfert ait été avorté. Casper Nielsen et Bjorn Meijer, blessés, sont quant à eux toujours absents.

Enfin, Ronny Deila a réservé une petite surprise, en sélectionnant Argus Vanden Driessche, jeune gardien de...16 ans !

Ferran Jutglà is 𝐛𝐚𝐜𝐤 with the squad. 👊 #CLUOSA