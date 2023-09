Le RFC Liège n'a pas réussi à enchaîner

Après leur première victoire contre Ostende, les Sang & Marine n'ont pas su enchaîner. Le RFC Liège s'est incliné à Deinze.

L'adaptation du RFC Liège au football professionnel continue à se faire dans la douleur. Après leur première victoire le week-end dernier face à l'un des favoris, le KV Ostende, les Sang & Marine se sont inclinés sans discussion du côté de Deinze (3-1).

Guillaume De Schryver a rapidement ouvert le score dès la 3e minute, avant qu'un joli but d'Adriano Bertaccini remette les compteurs à égalité. En seconde période, Deinze prendra l'avantage via Alessio Staelens (61e) et Jellert Van Landschoot (85e).

C'est la 3e défaite de la saison pour Liège, qui reste donc coincé en bas de classement de la Challenger Pro League avec 3 points en 4 rencontres.