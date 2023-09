Officiel : Anderlecht a trouvé le successeur... de Stassin

Le Sporting d'Anderlecht annonce le transfert d'Ure. Le jeune Écossais de dix-neuf ans a déjà apposé sa signature. Dans son club formateur, les Rangers donc, il n'a jamais réussi à obtenir du temps de jeu en équipe A. En tant que membre de l'équipe réserve, il s'en est très bien sorti.

En 33 matchs de la Lowland League, il a marqué dix-sept buts et a également fourni huit passes décisives. Son contrat avec les Rangers a expiré cet été. Le club écossais lui a proposé une nouvelle prolongation, mais Ure a gentiment refusé. Il voulait tenter sa chance ailleurs. Il y a environ deux semaines, il a par exemple été à l'essai au club néerlandais de l'AZ. Finalement, Anderlecht a eu le dessus.

Ure va devoir prendre la succession de Stassin, qui a quitté Bruxelles en ce début d'année pour signer à Westerlo.

Robbie Ure is a Sportingboy. De Schotse aanvaller komt transfervrij over van Rangers FC. Welcome, Robbie. 🟣⚪ https://t.co/2jYIF45OQp pic.twitter.com/hPe8c65efB