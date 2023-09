Ce Diable Rouge croit beaucoup en la nouvelle génération

Finie, la génération dorée ? Les Diables Rouges voient beaucoup de nouveaux jeunes joueurs débarquer et se montrer impatients de reprendre le flambeau.

En conférence de presse, quelques jours avant d'aller affronter l'Azerbaidjan, Leandro Trossard a été questionné sur les attentes fondées sur la nouvelle génération de Diables Rouges et son essor récent.

"Beaucoup de jeunes nous ont rejoints et veulent aussi se montrer. C'est une bonne chose. Les gens ont tendance à penser que tout va s'écrouler parce que quelques joueurs nous ont quitté, mais je pense que beaucoup de qualité est arrivée. Bakayoko, Doku, Onana... Je vis cela chaque semaine à Arsenal, en jouant avec des joueurs de haut niveau. Pour moi, ce n'est pas nouveau", a assuré Trossard.

Trossard a désormais le regard tourné vers l'avenir et croit en les chances de la sélection nationale de montrer de belles choses ces prochaines années. "La génération précédente était en quelque sorte la référence, n’est-ce pas ? Mais il est encore tôt : il faut que tout le monde s'habitue les uns aux autres. Et lors d'un tournoi, on dépend toujours un peu des joueurs qui sont en forme à ce moment-là. Je pense que nous pourrons peut-être surprendre."