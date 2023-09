L'Union a trouvé une solution pour ce jeune joueur

Dony, qui avait fait sensation à seulement 17 ans sous les couleurs du STVV lors de la seconde partie de saison 2021-2022, n'a depuis joué que 7 rencontres avec les A de l'Union Saint-Gilloise.

Cette saison, il n'a pas débuté dans les plans d'Alexander Blessin. La décision, logique, a alors été de le prêter.

Dony est officiellement prêté sans option d'achat à Dender, club de Challenger Pro League. Cela a été annoncé mercredi soir.

Arnaud Dony will spend the rest of the season on loan at FC Dender (there’s no buy option).🇧🇪



Mais il reviendra pour chanter Bruxelles ma ville encore plus fort ! Bonne chance, Arnaud ! ✊ pic.twitter.com/cM7uxduxuK